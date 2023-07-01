روسيا السبب .. تحذير من زيلينسكي بشأن خطر قائم في زابوريجيا النووية

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هناك خطرًا محدقًا لا يزال قائمًا في محطة زابوريجيا النووية بسبب روسيا.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، أوضح زيلينسكي أن روسيا مستعدة تقنيًا لإحداث انفجار في محطة زابوريجيا.

وفي وقت سابق، زعمت مديرية المخابرات العسكرية الأوكرانية أن روسيا قلصت من وجودها في محطة زابوريجيا للطاقة النووية، قائلة إن من بين أوائل الذين غادروا المنشأة ثلاثة موظفين في شركة روساتوم النووية الحكومية الروسية الذين كانوا "مسؤولين عن أنشطة الروس".

على جانب آخر، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بعض الشركاء الغربيين بالتقاعس عن خطط لتدريب طياري كييف على قيادة طائرات f-16 المقاتلة.

وقال للصحفيين وهو بجانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "هل لديهم فهم متى يمكن لأوكرانيا الحصول على F-16؟".

وأضاف أنه "لا يوجد جدول زمني للمهام التدريبية. أعتقد أن بعض الشركاء يتباطأون. لماذا يفعلون ذلك؟ لا أعرف."