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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 17 طن ردة مخلوطة بالسرسة والجير داخل مطحن بأسيوط

ضبط 17 طن ردة مخلوطة
ضبط 17 طن ردة مخلوطة بالسرسة وبدرة الجير بأسيوط

تمكنت حملة مكبرة بمديرية التموين بأسيوط من ضبط 17 طن ردة مخلوطة بالسرسة وبدرة الجير داخل مطحن بالمدينة الصناعية ببني غالب.

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كانت حملة مكبرة بقيادة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين بأسيوط و أمجد الفونس و أحمد سيد أحمد مأموري الضبط القضائي و أحمد مصطفى عقيلى مفتش الأغذية تمكنوا من ضبط 17 طن ردة داخل أحد المطاحن بالمدينة الصناعية ببني غالب مخلوطة بالسرسة و بدرة الجير بقصد الغش التجاري وكذلك تعبئة شكاير الردة بأقل من الوزن بواحد كيلو في كل شيكارة.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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