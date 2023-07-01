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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسيوط: ذبح 155 عجلاً أضحية خلال العيد بالتعاون مع «مصر الخير»

اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن ذبح وتوزيع 155 عجلا كأضحية وتوزيعها على الأسر المستحقة بقرى ومراكز المحافظة بالتعاون مع مؤسسة “مصر الخير”، وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي والوحدات المحلية المختلفة خلال أيام عيد الأضحى المبارك ضمن حملة “أضحيتك مع مصر الخير”  "صك الأضحية" والتى تم ذبحها وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف قرى ومراكز.

وأوضح محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن إدارة إعلام المحافظة اليوم، السبت -  أنه تم توزيع لحوم الأضاحى بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ضمن حملة "أضحيتك مع مصر الخير"، وذلك لإدخال السعادة والبهجة بتوصيل لحوم الأضاحي للأسر الأكثر احتياجاً في منازلهم، ما يحقق الغاية الشرعية والاجتماعية للمضحي وللمستحق.

وقال المحافظ إنه تم توجيه مسئولى مؤسسة مصر الخير ومديرية التضامن الاجتماعى بضرورة مراعاة التوزيع الجغرافي على مستوى المحافظة في عملية توزيع لحوم الأضاحى لتغطية أكبر عدد ممكن وضمان عدالة التوزيع وتوصيل الخدمة لمستحقيها. 

وأشاد بالدور الفعال لمؤسسة مصر الخير، وعلى رأسها الشيخ على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، ومشاركتها المجتمعية الفعالة بنطاق المحافظة ، داعياً منظمات المجتمع المدنى لأن تحذو حذوها في مشاركة الحكومة فى تنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة ودعم المجمتع في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة.

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من جانبه، أوضح محمد فراج، مدير فرع مؤسسة مصر الخير بأسيوط، أنه تنفيذا لتوجيهات الوزير المحافظ، تم التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى والطب البيطرى والصحة والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحى، حيث تم الذبح في 3 مجازر هى عرب العوامر بأبنوب وبنى غالب بمركز أسيوط ومير  بالقوصية تحت إشراف مديرية الطب البيطرى، وتمت الحملة بمشاركة 122 جمعية شريكة فى 11 مركزا بالمحافظة، وتم توزيع اللحوم على 28 ألفا من الأسر المستحقة فى  110 قرى بمختلف المراكز.

وأكد أنه يجري اختيار رؤوس الماشية المراد ذبحها بعناية شديدة وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، لافتا إلى أنه تم وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم الأضاحي هذا العام بجميع مراكز المحافظة تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد إجراء أبحاث ميدانية للتأكد من أحقيتهم في لحوم الأضاحي وبما يتفق مع شروط الجمعية.

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