انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين بالقرب من مطار أسيوط.. صور

انقلبت سيارة نقل محملة بالبنزين تابعة لإحدى الشركات البترولية بطريق أسيوط / أسوان الصحراوي الغربي وجاري تفريغ الحمولة بمعرفة الشركة.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل محملة بالبنزين قادمة من مجمع الخدمات البترولية بجحدم في طريقها إلى محافظة أسوان.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص إنقلاب السيارة رقم 7914 ي ط س بمقطورة رقم 8976 ي د ر محملة بنزين تابعة لإحدى الشركات البترولية، بصينية مطار أسيوط وتسبب الحادث في تسريب بتانك المقطورة وجاري التعامل معها بمعرفة الشركة، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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