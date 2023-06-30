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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

العربية اتفحمت.. ننشر الصور الأولى لاحتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

احتراق سيارة نقل
احتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

اندلع حريق في سيارة مواد بترولية بطريق أسيوط / الوادي الجديد، أسفر عن احتراق كابينة قيادة السيارة والاطارات دون وقوع خسائر بشرية.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في سيارة بمقطورة تابعة لإحدى الشركات البترولية بالقرب من مطار أسيوط.
انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في سيارة نقل 2973 ي م ج قيادة " حسن. م. ح" 53 عاماً، بسبب ماس كهربائي.

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أسفر الحريق عن احتراق كابينة قيادة السيارات والاطارات الامامية والخلفية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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