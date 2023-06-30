العربية اتفحمت.. ننشر الصور الأولى لاحتراق سيارة نقل مواد بترولية بأسيوط

اندلع حريق في سيارة مواد بترولية بطريق أسيوط / الوادي الجديد، أسفر عن احتراق كابينة قيادة السيارة والاطارات دون وقوع خسائر بشرية.



تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في سيارة بمقطورة تابعة لإحدى الشركات البترولية بالقرب من مطار أسيوط.

انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في سيارة نقل 2973 ي م ج قيادة " حسن. م. ح" 53 عاماً، بسبب ماس كهربائي.



أسفر الحريق عن احتراق كابينة قيادة السيارات والاطارات الامامية والخلفية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

IMG-20230630-WA0020

IMG-20230630-WA0021

IMG-20230630-WA0018

IMG-20230630-WA0019

IMG-20230630-WA0016

IMG-20230630-WA0017

IMG-20230630-WA0015