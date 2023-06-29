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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخصين دهستهما سيارة أثناء عبورهما الطريق بأسيوط

مصرع شخصين دهستهما
مصرع شخصين دهستهما سيارة بأسيوط

لقى شخصان مصرعهما بعد أن دهستهما سيارة أثناء عبورهما طريق بمركز ساحل سليم في أسيوط.


تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة ساحل سليم يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث دهس سيارة ربع نقل لشخصين أثناء عبورها الطريق السريع ناحية قرية الجمسه وتوفي في الحال.

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انتقل الى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص مصرع كلا من " محمد. ف. ف" 55 عاماً، و " جميل. م. ف" 65 عاماً، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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