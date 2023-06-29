إصابة 3 أشخاص في اصطدام سيارة بعمود إنارة بمدينة أسيوط

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر انفجار سيارتهم واصطدامها بعمود إنارة أمام جامعة أسيوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

تلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة أمام بوابة جامعة أسيوط البحرية ووجود مصابين.



انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص اصطدام سيارة ملاكي رقم 3156 ي م ط بعامود إنارة بعد أن انفجر اطارها الأمامي.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من " ايه. ح. أ" 14 عاماً و " روحية. س. ح" 29 عاماً، و " محمد. م. أ" 65 عاماً، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.