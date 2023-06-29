محافظ أسيوط : إزالة فورية لـ حالات تعد على أراضٍ زراعية

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، ان حملات ازالة مخالفات البناء وكافة التعديات على الاراضى الزراعية واراضى املاك الدولة بقرى ومراكز المحافظة مستمرة طوال ايام اجازة عيد الاضحى المبارك ،بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

لافتا الى انه تم تنفيذ إزالة فورية لعدد 4 حالات تعدي على أراضي زراعية ومخلفات بناء بمراكز ابوتيج والقوصية وديروط وحى شرق ،وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وممتلكاتها.



وأشار محافظ أسيوط الى انه تم تكيف رؤساء المراكز والاحياء ومسئولى المتابعة الميدانية ومسئولى المتغيرات المكانية بتكثيف حملات الرصد والمتابعة الميدانية لكافة اوجه التعديات وازالتها فى مهدها وخاصة خلال اجازة عيد الاضحى المبارك، مشددا على تحديد المسئوليات والاختصاصات لكل التنفيذيين المسئولين على ملف الازالات والتعديات بكافة قرى ومراكز المحافظة ومحاسبة المقصرين او المتراخين فى تنفيذ القانون واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم تحقيقاً لمبدأ الثواب والعقاب .



واوضح المحافظ الاجهزة التنفيذية بمراكز ابوتيج والقوصية وديروط وحى شرق ،تمكنت من ازالة 4 حالات تعدى على اراضى زراعية وبمخالفات بناء خلال ثانى ايام عيد الاضحى المبارك ،حيث تم تنفيذ إزالة مخالفات بناء على اراضى زراعية بقرية الاقادمة على مساحة 10 سهم ،وذلك تحت اشراف ومشاركة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة ابوتيج ، واسامة محمد كامل وهاني محمد ابراهيم نائبي رئيس المركز وعلي عيسي مدير الإدارة الزراعية بابوتيج ومحمود عبدالجواد رئيس الوحدة المحلية بدوينة ، كما تم ازالة حالة تعدى على ارض زراعية بقرية ديروط الشريف بمركز ديروط ،تحت اشراف ومشاركة محمود نجار عطا رئيس المركز ومسئولى الازالات ،كما تم ازالة مخالفة بناء بالدور السابع باحد العقارات بشارع الرى بمدينة القوصية تحت اشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز ،كما تم ازالة حالة تعدى على اراضى زراعية بناحية نزلة عبد اللاه بحوار كوبرى الواسطى بحى شرق تحت اشراف عبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق ،لافتًا إلى أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام وجميع الوحدات المحلية لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة بجميع مراكز المحافظة المختلفة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقا للقانون.



وجه محافظ أسيوط – خلال اجتماع القيادات التنفيذية بالمحافظة – بتشكيل لجان بالتنسيق بين الوحدات المحلية ومسئولي الزراعة والمتابعة الميدانية للمرور اليومي لرصد حالات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء وكذا التعديات على أملاك الدولة وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الأمن واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما وجه مسئولي الري بتكثيف المرور الميداني لمنع التعدي على مياه الري وحرم المجاري المائية وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.



كما أعلن المحافظ عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.