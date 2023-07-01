عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البابا فرانسيس يعين أسقفًا أرجنتينيًا على رأس قائمة الفاتيكان

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

عيّن البابا فرانسيس عالمًا لاهوتيًا أرجنتينيًا ومؤلفًا غزير الإنتاج كتب منذ عقود كتابًا عن الخصائص العلاجية للتقبيل ليكون رئيسًا جديدًا لعقيدة الكنيسة الكاثوليكية ، وهو أحد المناصب العليا للفاتيكان.

وقال بيان للفاتيكان يوم السبت إن فرانسيس اختار رئيس الأساقفة الأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز ليكون رئيسًا لدائرة عقيدة الإيمان.

تم تكليف DDF ، الخلف في العصر الحديث لمحاكم التفتيش سيئة السمعة التي اضطهدت الزنادقة ، بتعزيز وحماية عقيدة الإيمان والأخلاق. يراقب العمل اللاهوتي للتأكد من أنه يلتزم بعقيدة الكنيسة ويصدر الإرشاد والتوضيحات والتصحيحات.

في إشارة واضحة إلى محاكم التفتيش ، المعروفة بالتعذيب والإعدام في العصور الوسطى ، قال فرانسيس في رسالة إلى فرنانديز إن القسم استخدم في الماضي 'أساليب غير أخلاقية' وارتكب هو نفسه أخطاءً عقائدية.

شغل منصب محافظ DDF القوي من قبل الكاردينال جوزيف راتزينجر لمدة 23 عامًا قبل أن يصبح البابا بنديكت في عام 2005.

كتب فرنانديز ، 60 عامًا ، حوالي 300 كتابًا ومقالًا ، وكان رئيسًا سابقًا للجامعة البابوية الكاثوليكية في الأرجنتين ، حيث كان أيضًا عميدًا لقسم اللاهوت فيها.

في عام 1995 ، بصفته كاهنًا يبلغ من العمر 33 عامًا ، كتب كتابًا بعنوان 'Heal Me With Your Mouth - The Art of Kissing' نُشر بالإنجليزية في عام 2017.

يكتب في المقدمة 'أن هذا الكتاب لم يُكتب بناءً على تجربتي الخاصة ، بل بناءً على حياة الأشخاص الذين يقبلون' وأنه أراد أيضًا التركيز على ما كتبه الشعراء عن التقبيل.

وكتب فرنانديز في الكتاب: 'القبلة هي لقاء بين الاثنين في لحظة لا يوجد فيها شيء آخر غيرهما ، ولا يهم شيء آخر'.

ولم يذكر الفاتيكان الكتاب في القائمة الجزئية لمنشوراته التي أصدرها مع إعلان التعيين.

حاكم DDF هو تقليديًا كاردينال ، مما يعني أنه من المحتمل أن يرفع فرانسيس فرنانديز إلى هذا الرتبة في وقت ما بعد توليه منصبه الجديد في سبتمبر.

يخلف فرانسيس الكاردينال لويس فرانسيسكو لاداريا ، وهو يسوعي إسباني في نهاية ولايته.

الأرجنتين البابا فرانسيس البابا بنديكت العصور الوسطى العصر الحديث الكنيسة الكاثوليكية اللاهوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. طلاق غادة عبد الرازق من هيثم زنيتا بعد زواج عامين

فضيحة تهز السيدة زينب .. مدرب لياقة بدنية وطالب صورا طالبة عارية في أحضانهما

خدت قرار سريع| رد فعل صادم من غادة عبد الرازق بعد طلاقها

برسالة.. أول رد فعل من إمام عاشور عقب أنباء انضمامه للأهلي

هذه قائمة التهم الموجهة له| تشميع وغلق محل جزار المونوريل .. صور

111 ألفا و907 جنيهات.. سر الغرامة الضخمة الموقعة على جزار المونوريل

البنت مشوّهة| قرار عاجل في جريمة كشفت عنها سيدة بـ كوافير بالجيزة

يعادل حجم إنتاج ظهر | الإعلان عن اكتشاف حقل غاز جديد خلال الفترة المقبلة.. فيديو

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء إسبانيا: ندعم أوكرانيا مهما كان الثمن

السعودية وتركيا تبحثان حادثة إحراق القرآن الكريم في ستوكهولم

مصرع وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في حادث مروع بالضفة الغربية

حرق القرآن السبب.. انضمام السويد للناتو بات معقدا بعد ضعف موقف تركيا

شركة تركية تعتزم افتتاح مصنع طائرات مسيرة في أوكرانيا

الدولار يصعد بقوة.. الأخضر يتجه لتسجيل مكاسب ربعية قوية عالمياً

في اتصال هاتفي.. أبو مازن يعرب عن دعمه لبوتين على خلفية أحداث 24 يونيو

مشهد مهيب لضيوف الرحمن في المسجد الحرام مع نهاية موسم الحج.. فيديو

ترشيحاتنا

صمام الأمان .. القومي للمرأة: وقفنا بالصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو

رابطة الأندية تعلن مواجهات الجولة 33 و 34 بالدوري الممتاز

لـ عملاء البريد .. حالة واحدة لا يحسب فيها عائد التوفير

وزير الخارجية الأوكراني يطالب الغرب بعدم تكرار خطأ ميركل .. تفاصيل

الكلمات العشر الطيبات في أيام التشريق .. هي اللي باقيالك بعد الوفاة

بيان عاجل من وزير الاقتصاد الفرنسي بشأن أحداث العنف في باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إياك تتجهلها| علامات خطيرة تشير للإصابة بـ السرطان

بعد الطلاق.. 10 صور تحكي الحب بين غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

زادت لهذا الرقم| الحد الأقصى للسحب من ماكينة ATM.. ولماذا يبحث عنها المواطنون؟

طريقة عمل رغيف السمين البلدي في البيت

فيديو

معجزات إلهية.. أسرار وفوائد لا تصدق عن ماء زمزم/ فيديو جراف

مطلعش زي ما اتقال|وفاة مدير مدرسة أثناء عمله الإضافي كعامل بناء.. ما الحقيقة؟

رقص مع الأطفال.. التيك توكر نويل روبيسون يزور مستشفى57357.. فيديوجراف

شبعنا تريندات.. حسن شاكوش يعلق على الأزمة مع زوجته.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ