البابا فرانسيس يعين أسقفًا أرجنتينيًا على رأس قائمة الفاتيكان

عيّن البابا فرانسيس عالمًا لاهوتيًا أرجنتينيًا ومؤلفًا غزير الإنتاج كتب منذ عقود كتابًا عن الخصائص العلاجية للتقبيل ليكون رئيسًا جديدًا لعقيدة الكنيسة الكاثوليكية ، وهو أحد المناصب العليا للفاتيكان.

وقال بيان للفاتيكان يوم السبت إن فرانسيس اختار رئيس الأساقفة الأرجنتيني فيكتور مانويل فرنانديز ليكون رئيسًا لدائرة عقيدة الإيمان.

تم تكليف DDF ، الخلف في العصر الحديث لمحاكم التفتيش سيئة السمعة التي اضطهدت الزنادقة ، بتعزيز وحماية عقيدة الإيمان والأخلاق. يراقب العمل اللاهوتي للتأكد من أنه يلتزم بعقيدة الكنيسة ويصدر الإرشاد والتوضيحات والتصحيحات.

في إشارة واضحة إلى محاكم التفتيش ، المعروفة بالتعذيب والإعدام في العصور الوسطى ، قال فرانسيس في رسالة إلى فرنانديز إن القسم استخدم في الماضي 'أساليب غير أخلاقية' وارتكب هو نفسه أخطاءً عقائدية.

شغل منصب محافظ DDF القوي من قبل الكاردينال جوزيف راتزينجر لمدة 23 عامًا قبل أن يصبح البابا بنديكت في عام 2005.

كتب فرنانديز ، 60 عامًا ، حوالي 300 كتابًا ومقالًا ، وكان رئيسًا سابقًا للجامعة البابوية الكاثوليكية في الأرجنتين ، حيث كان أيضًا عميدًا لقسم اللاهوت فيها.

في عام 1995 ، بصفته كاهنًا يبلغ من العمر 33 عامًا ، كتب كتابًا بعنوان 'Heal Me With Your Mouth - The Art of Kissing' نُشر بالإنجليزية في عام 2017.

يكتب في المقدمة 'أن هذا الكتاب لم يُكتب بناءً على تجربتي الخاصة ، بل بناءً على حياة الأشخاص الذين يقبلون' وأنه أراد أيضًا التركيز على ما كتبه الشعراء عن التقبيل.

وكتب فرنانديز في الكتاب: 'القبلة هي لقاء بين الاثنين في لحظة لا يوجد فيها شيء آخر غيرهما ، ولا يهم شيء آخر'.

ولم يذكر الفاتيكان الكتاب في القائمة الجزئية لمنشوراته التي أصدرها مع إعلان التعيين.

حاكم DDF هو تقليديًا كاردينال ، مما يعني أنه من المحتمل أن يرفع فرانسيس فرنانديز إلى هذا الرتبة في وقت ما بعد توليه منصبه الجديد في سبتمبر.

يخلف فرانسيس الكاردينال لويس فرانسيسكو لاداريا ، وهو يسوعي إسباني في نهاية ولايته.