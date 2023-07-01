بعد الطلاق.. 10 صور تحكي الحب بين غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

تعيش الفنانة غادة عبد الرازق خلال هذه الفترة مرحلة صعبة من مراحل حياتها بعد طلاقها رسميا من زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.



وتم الطلاق بين الثنائى بعد زواج دام لمدة عامين كاملين، حيث اتفقا على الانفصال فى هدوء وبعيدا عن أعين الإعلام والسوشيال ميديا.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا





وبالرغم من الانفصال إلا أن غادة عبد الرازق حريصة على التواجد مع جمهورها من خلال صفحتها بطرح العديد من الصور والفيديوهات وكان أخرها جزء من مسرحيتها الشهيرة طراقيعو بمناسبة عيد الأضحى.





غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

وفى هذا التقرير نرصد مجموعة من الصور التى جمعت الثنائى خلال فترة زواجهما، حيث أن هيثم كان مع غادة عبد الرازق ليس بصفة زوج فقط وإنما مديرا لتصوير جميع الأعمال التى قدمتها فى هذه الفترة لذلك هناك الكثير من الصور التى تجمعهما وهذه أبرزها.



غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق تلغى متابعة هيثم زنيتا



غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

ألغت النجمة غادة عبد الرازق متابعة زوجها هيثم زنيتا بعد انفصالهما الأيام الماضية، وقامت غادة بحذف صورها مع زوجها السابق وإلغاء متابعته عبر حسابها على إنستجرام.

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق وهيثم زنيتا

غادة عبد الرازق:



وأعلنت غادة عبدالرازق في وقت سابق، انفصالها عن زوجها هيثم زنيتا، مؤكدة أن قرار الانفصال جاء بشكل هادئ وراقي، بعيدًا عن إثارة الجدل، حيث تم الإعلان عبر منصات التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ولكنها عادا بعدها بأيام .

وتزوج هيثم زنيتا من غادة قبل عامين وبالتحديد عام 2020، حيث أعلنا خبر الارتباط أثناء تصويرها مسلسل "سلطانة المعز".

من هو هيثم زنيتا؟

يعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور، شارك في أعمال درامية كثيرة، بالإضافة إلى كليبات غنائية ومن أبرزها فيديو كليب المطربة أصالة نصري الذي حمل عنوان "شامخ".

بدأت قصة تعارف هيثم وغادة على بعضهما في كواليس مسلسل "حكاية حياة" عام 2013، كما شاركها بالتصوير في عدد من الأعمال الأخرى، التي لعبت بطولتها غادة ومنها: مسلسل سلطانة المعز، ومسلسل لحم الغزال، وفيلم ليلة البيبي دول.

شاركها أيضا العمل كمدير تصوير في عدد من الأعمال الدرامية الأخيرة، منها مسلسل "سلطانة العز" الذي عُرض في دراما رمضان 2020، حيث تزوجا خلال كواليس تصوير هذا المسلسل.



غادة عبد الرازق وزوجها:

ويعد هيثم زنيتا هو الزوج رقم 12 للفنانة غادة عبدالرازق، حيث كان يصغرها بـ 10 سنوات تقريبا، وفقا لما تداوله البعض، دون تأكيدات حول هذا الأمر.

كان الظهور الأخير للثنائي معا في نهاية شهر نوفمبر الماضي، حينما نشرت غادة عبدالرازق، مجموعة من الصور تجمعها بزوجها خلال رحلتهما معا إلى باريس، إلا أن هذه الصور وغيرها لم تعد متاحة الآن