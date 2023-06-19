الشورت.. غادة عادل تخطف أنظار جمهورها عبر إنستجرام

شاركت الفنانة غادة عادل جمهورها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت غادة عبد الرازق بإطلالة جذابة جريئة وسط الاشجار مرتدية بلوزة كت باللون الابيض و شورت جينز ، مما حازت على إعجاب متابعيها.

بينما جاء فى المركز الأخير فيلم "ساعة إجابة" والذى حقق إيرادات بلغت 4928 جنيه والذى يضم مجموعة كبيرة من النجوم حيث يقوم ببطولة الفيلم الطفل سليم مصطفى الذي خطف قلوب المشاهدين بشخصية يونس في مسلسل ليه لأ؟، ويشاركه بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، منهم سوسن بدر، غادة عادل، شريف سلامة، أيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، فيدرا، فراس سعيد، إيمان السيد، مراد مكرم، أحمد فتحي، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضا، والعمل فكرة أحمد شيكو ومن تأليف ورشة كتابة بعنوان "ورق عنب" التي تضم شيرين علاء، محمد خضر، أحمد شيكو، ريم معاليفي، مصطفى خضر ورحاب نبيل، وإخراج مصطفى أبو سيف.