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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صدمة لجماهير الأهلي.. النصر السعودي يسعى لضم محمد الشناوي

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي النصر السعودي، في التعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.


وقالت صحيفة "سبورت" السعودية: "يواصل نادي النصر رحلة البحث عن التعاقد مع حارس مرمى لتعويض إصابة الكولومبي المخضرم ديفيد أوسبينا".

النصر يسعى لضم حارس الأهلي


وتابعت: "النصر دخل بقوة في محاولة لضم محمد الشناوي أحد الحراس البارزين في قارة افريقيا في السنوات الماضية".


وأضافت: "النصر استفسر عن امكانية ضم الشناوي من صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".


واختتمت: "الشناوي ارتبط بالانتقال للنصر في الصيف الماضي لكن ادارة الأهلي رفضت فكرة بيع اللاعب مما دفع النادي للاتجاه لحلول أخرى".

الأهلى النادي الأهلي محمد الشناوي ديفيد أوسبينا النصر

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