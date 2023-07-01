مش هقدم كآبة تاني.. أحمد الفيشاوي يعتذر عن مشاركته بفيلم الشيخ جاكسون

اعتذر الفنان أحمد الفيشاوي لجمهوره عن تقديمه لفيلم الشيخ جاكسون وهو الفيلم الذى قدمه فى عام 2017 ومن إخراج عمرو سلامة.



وقال الفيشاوي خلال حلوله ضيفا على برنامج The Insider أنه يعتذر للمشاهدين عن فيلمه الشيخ جاكسون لما به من جرعة كبيرة من الكآبة .



أضاف الفيشاوي أنه قرر عدم تقديم مثل هذه النوعية من الأفلام، مشيرا أنه سوف يقدم أفلام كوميدية فقط لمدة 15 عام مقبلة.



أحدث أفلام أحمد الفيشاوي

وقدم أحمد الفيشاوي مؤخرا أحدث أفلامه بعنوان رهبة وهو الفيلم الذى قدمه مع نسرين أمين ومحمد القس وثراء جبيل وأحمد رمزي ومن إخراج رضا عبد الرازق.



الترويج لفيلم رهبة

وحاول أحمد الفيشاوي الترويج لفيلمه الجديد رهبة من خلال التواجد فى العديد من السينمات مع باقى أبطال الفيلم كنوع من أنواع الترويج خاصة وأن الفيلم لم يحقق الإيرادات المتوقعة له.



الفيشاوي يغني إمبابة أجمل من باريس

وقدم أحمد الفيشاوي خلال هذا الفيلم تجربة الغناء مرة أخرى حيث قدم أغنية بعنوان إمبابة أجمل من باريس بمشاركة مطرب المهرجانات مسلم.



وشهد تصوير الأغنية تنفيذ العديد من المشاهد الخطرة، حيث صور الفيشاوى ومسلم من فوق ارتفاع 50 مترا، وهما معلقان في الهواء بـ"واير"، وهو ما ستكشفه أحداث الكليب.