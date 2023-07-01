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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

اشتغلت به كثيرا|وزير الري الأسبق في حوار مهم عن مشروع توشكى ..فيديو

محمود أبو زيد وزير
محمود أبو زيد وزير الري الأسبق

كشف محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق، كواليس توليه منصب وزير الموارد المائية والري.

 

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وقال محمود أبو زيد في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " أخبار مصر"، :"  كنت رئيسا للمركز القومي لبحوث المياه ثم توليت حقيبة وزارة الري".

 وأضاف محمود أبو زيد :" مشروع توشكى من المشروعات المحببة لي واشتغلت فيه كثيرا عندما كنت وزيرا للري ".

 وتابع محمود أبو زيد :" اشتغلت مع 3 رؤساء للحكومة المصرية وعملت على ملفات مهمة في قطاع الري ".

 وأكمل محمود أبو زيد:"  وزارة الري لم يكن بها أجهزة بحثية وكان هذا الأمر يشكل تحدي كبير وعملنا على إنشاء مركز للبحوث في وزارة الري ".

ولفت محمود أبو زيد :"  عملنا على الاهتمام بالفلاح وقمنا بعملية تنسيق متكامل بين عمل وزارة الزراعة والري من اجل الإنتاجية الزراعية ".

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