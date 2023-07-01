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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أجهزة طبية ومخدرات .. إحباط محاولتي تهريب في مطار القاهرة | صور

صورة من الضبطية
صورة من الضبطية

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالانابة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة وعدد من الأجهزة الطبية المستعملة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا على رحلة خطوط الطيران الألمانية القادمة من فرانكفورت اشتبه أحمد السيد مدين مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى راكب أجنبي من أصل مصرى أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك ومحمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود أجسام معدنية داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي احمد مدير الحركة بتكليف علاء خضر وهيثم محمد مأمورى الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن وجود ٣٢ وحدة من الأجهزة الطبية المستعملة .

قام بالمساعدة فى التفتيش والتحريز مينا عبد المسيح مأمور الجمرك والدكتور مصطفي ابو الوفا من إدارة الامن الجمركي ومحمد مكاوي و مها ممدوح و مريم عادل و نهلة محمود مأمورى الجمرك تحت اشراف ريمون غطاس مدير الحركة .

وفى المحاولة الثانية واثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ألمانيا علي رحلة خطوط مصر للطيران القادمة من ميونخ اشتبه محمد رمضان مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر فى أحد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبتمرير حقائبة علي جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبد العزيز مأمور الجمرك و محمد صابر رئيس القسم تلاحظ وجود ما يشتبه أن يكون عبوات دوائية داخل حقائب الراكب، قام محمد عبد الباقي مدير الحركة بتكليف هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود ٦ لفافات أحجام متنوعة بهم حوالي ٣٣٠ جرام من جوهر الحشيش المخدر وشرائط لعقار الترامادول المخدر بإجمالي ٣٨٠ قرص و ٣٠ سيجارة ملفوفين بمخدر الحشيش جاهزبن للتعاطي، شارك في الضبط والتفتيش والجرد والتحريز احمد السيد مدين مأمور الجمرك وريمون غطاس مدير الحركة.

قرر الدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى 168 و169 لسنة 2023 .

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

 

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