وسائل إعلام قطرية: نجاة وفد حماس من عملية استهداف إسرائيلية بالدوحة

تحدثت وسائل إعلام قطرية عن نجاة وفد حماس من عملية الاستهداف الإسرائيلية في الدوحة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

تفاصيل انفجارات الدوحة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن انفجارات وقعت في العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت قيادييين في حركة حماس، حسب ما أعلنه مسئول إسرائيلي.

وأضافت أبو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامية هاجر جلال، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن إسرائيل الرسمية لا تزال صامتة حتى الآن، لكن القناة الثانية الإسرائيلية نقلت عن مسؤول أمني أن الانفجارات في الدوحة كانت محاولة اغتيال لاستهداف قادة في حركة حماس، كما أذاعت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تصريحات لمراسلها تقول إن المسؤولين الإسرائيليين ينتظرون نتائج الانفجارات، فيما لم يصدر المستوى السياسي أي تعليق رسمي حتى اللحظة.

وأشارت إلى أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية سمحت بنشر الخبر، ما يؤكد الرواية الإسرائيلية حول محاولة الاغتيال في قطر، موضحة أن هذه العمليات ليست مفاجئة، خاصة بعد تهديدات إسرائيل المتكررة ضد قيادات حماس في الخارج، والتي أكدت مؤخراً أنها تستهدفهم خارج حدود فلسطين وغزة.

وأوضحت أبو شمسية أن الوفد التفاوضي لحماس يتواجد حالياً في الدوحة لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير، إلا أن إسرائيل استغلت وجودهم ونفذت هذه الغارات، حيث تم سماع عدة انفجارات في سماء العاصمة القطرية.