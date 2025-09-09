قدم الشيف محمد جمال عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل صينية الجمبري الإسكندرانى.

المكوّنات لتحضير صينية الجمبرى الإسكندرانى..

1/2 كيلو جمبري حجم وسط بقشره

1 بصل متوسط الحجم

3 فلفل رومي

1 جزر

5 فص ثوم

2 طماطم

1 ليمون

كرفس

ملح

كمون ناعم

الخطوات لتحضير صينية الجمبرى الإسكندرانى

يغسل الجمبرى جيدا اكثر من مرة مع عدم تقشيرة.

يقطع كل من البصل والفلفل والجزر والطماطم والكرفس حلقات.

يوضع الجمبرى فى صينية ويتبل بالثوم والملح والكمون والليمون ويوضع علية الخضروات السابقة.

توضع الصينية على النار مع تغطيتها لمدة 10 دقائق، وبالهنا والشفا.