رئيس الوزراء: تسريع إجراءات تفعيل الربط الإلكتروني بين التأمينات والمرور

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الإجراءات التنفيذية المتعلقة بتفعيل الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور. وحضر الاجتماع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واللواء مريد ألبرت، مدير الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات للتحول الرقمي، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس مجلس الوزراء ـ في بداية الاجتماع ـ إلى أن انعقاد اجتماع اليوم يأتي بهدف متابعة تنفيذ مختلف الإجراءات الخاصة بتدقيق البيانات وتحقيق الربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، و الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث تم التوافق في اجتماع سابق على ضرورة الإسراع بتنفيذ تلك الإجراءات بما يسهم في توافر البيانات المختلفة للجهات الحكومية، وتيسير حصول المواطنين على الخدمات المختلفة.

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تواصل جهودها لتنفيذ سلسلة من مشروعات التحول الرقمي بالتعاون مع مختلف قطاعات الدولة؛ بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز كفاءة الأداء الإداري، بالإضافة إلى توفير حلول مبتكرة للمواطنين باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي؛ حيث تسعى الوزارة من خلال هذه المشروعات إلى ربط مختلف الجهات الإدارية في منظومة رقمية متكاملة، بما يسهم في تسهيل إجراءات المواطنين وتطوير الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها خلال الأشهر الماضية بهدف الإسراع بالربط الإلكتروني بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، في إطار جهود الدولة في ملف التحول الرقمي، وتفعيل منظومة "مرور بلا أوراق" التي تعمل عليها وزارة الداخلية، والتي تستهدف الاعتماد على التكنولوجيا في تقديم مختلف الخدمات للمواطنين.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن اللواء/ جمال عوض قدم عرضا تضمن الموقف التنفيذي للربط مع الإدارة العامة للمرور حتى الآن، ويشمل مرحلتين؛ مرحلة تنقيح قواعد البيانات بين الهيئة والإدارة العامة للمرور، ومرحلة الربط والتكامل الآلي بين الهيئة والمرور من خلال المحول الرقمي الحكومي.

وفيما يتعلق بمرحلة التنقيح لقواعد البيانات، أشار رئيس الهيئة إلى أن هذه المرحلة تضمنت عقد ورش عمل فنية اعتباراً من يناير 2025، حيث تم إرسال بيانات المركبات المسجلة بقواعد بيانات الهيئة متضمنة السيارات المدينة لتدقيقها من خلال المرور، حيث طلبت الهيئة جداول الترميز؛ حتى يتسنى للهيئة التعرف على البيانات وتوحيد جداول الترميز بين الجهتين لافتا إلى أن الهيئة تلقت بالفعل نتائج التدقيق والتحقق من وزارة الداخلية، مستعرضا في ضوء ذلك نتائج فحص البيانات الواردة من الإدارة العامة للمرور، والتي شملت فحص رخص تسيير أفراد (مملوكة لأفراد)، وكذلك رخص تسيير الجهات (مملوكة لجهات)، بالإضافة إلى رخص القيادة.



وفيما يخص مرحلة الربط والتكامل الآلي بين الهيئة والمرور من خلال المحول الرقمي الحكومي، أوضح اللواء/ جمال عوض أنه تم عقد العديد من الاجتماعات بين الطرفين اعتباراً من يناير 2025 وحتى 20/8/2025؛ لمناقشة الربط بين الهيئة والإدارة العامة لنظم معلومات المرور عبر المحول الرقمي الحكومي (GG ) لتحقيق التكامل في تقديم عدة خدمات تشمل بيانات رخص تسيير المركبات، وبيانات الرخص المهنية؛ حيث تم الاتفاق في هذا الشأن على عقد دورات العمل الآلية لتحقيق هذه الخدمات، وتتضمن إعداد مخطط بتبادل البيانات، ثم مراجعة وثيقة تبادل البيانات.

ولفت إلى أنه تمت الموافقة على وثيقة تبادل البيانات، وكذا الاتفاق على تنفيذ برامج الربط خلال شهر ونصف الشهر عمل، اعتباراً من تاريخ الموافقة على وثيقة تبادل البيانات.

وأضاف رئيس الهيئة: جار تنفيذ تطبيقات الربط طبقاً لدورات العمل المتفق عليها مع الإدارة العامة لنظم معلومات المرور، حيث يتم تنفيذ تلك التطبيقات على المنظومة الحالية للهيئة والمنظومة الجديدة للهيئة؛ لضمان سرعة تنفيذ الربط والتكامل مع المرور في أسرع وقت، طبقاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي ـ في ختام الاجتماع ـ ضرورة تكثيف العمل وتسريع الإجراءات التنفيذية للربط بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والإدارة العامة لنظم معلومات المرور، لتحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن.

