الفريق محمد حجازي: العديد من الدول تسعى لزيادة التعاون مع مصر عسكريا| فيديو

قال الفريق محمد حجازي، قائد قوات الدفاع الجوي، إن هناك عدة أنواع للتدريبات المشتركة، حيث يتم تنفيذ التدريبات المشتركة مع عناصر القوات المسلحة بالدول الأخرى، من خلال إطار تدريبات مجمعة، مثل "التدريب المصري الأمريكي المشترك، أو التدريب المصري اليوناني القبرصي المشترك، والتدريب البحري المصري الفرنسي المشترك، التدريب المصري الكويتي (اليرموك)، التدريب العربي المشترك.

وأضاف "حجازي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي فولي أبو السعود على قناة "تن"، أنه يوجد تدريبات خاصة تتميز بالخصوصية، وذلك يتم مع الجانب الأمريكي على سبيل المثال، لمواجهة الطائرات الموجهة بدون طائرات، إضافة إلى تدريب تم مع الجانب الروسي، وتدريب تم مع الجانب الباكستاني.

وتابع قائد قوات الدفاع الجوي، أن هناك تدريبات خاصة بالدفاع الجوي تتم بمراكز التدريب التكتيكي، وتنتهي بـ رميات بذخيرة حية، ويحضرها مراقبين من دول عديدة، إذ أن آخر تدريب حضره مراقبين من اليونان وقبرص وباكستان والسعودية، ويتم التحضير لتدريبات مع دول أخرى في المستقبل القريب.

وأكد أن التدريبات المشتركة تساعد على زيادة الروابط مع الدول الشقيقة والمجاورة، وكذلك على تبادل الخبرات والمهارات، وهذا يعود للدور المصري الرائد للمستوى الإقليمي والعالمي، وتسعى كافة الدول لزيادة محاور التعاون مع مصر في كافة المجالات سواء التدريب أو التطوير أو التحديث.

