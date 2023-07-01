فرنسا.. نشر 45 ألف شرطي إضافي الليلة

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم السبت، أنه سيتم نشر 45 ألف شرطي إضافي في مدن فرنسا الليلة.

وحسب صحيفة “جارديان” البريطانية، قال دارمانين في مؤتمر صحفي اليوم السبت إنه سيتم إرسال تعزيزات خاصة إلى ليون ومرسيليا اللتين شهدتا بعض أسوأ أعمال الشغب.

ولفت إلى أن هذا العدد يتطابق مع عدد الضباط الإضافيين الذين تم إرسالهم ليل الجمعة، وهو أعلى رقم منذ بدء الاضطرابات وأعمال الشغب الناتجة عن مقتل المراهق الفرنسي نائل على أيدي قوات الشرطة.

كما أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، أن عددًا من رجال إنفاذ القانون أصيبوا خلال مواجهات أمس السبت، موضحًا أن أحداث الشغب كانت أقل حدة من الأيام الماضية.

وأوضح دارمانان، أنه سيتم محاسبة كل من يتعرض لرجال الشرطة، كما سيتم توفير كافة التعزيزات الأمنية في ليون ومارسيليا للتعامل مع الشغب.

وأشار إلى أنه سيتم التعرف على هوية منفذي أعمال الشغب عبر كاميرات المراقبة، داعيًا الآباء إلى إبقاء الأطفال في المنازل بعد توقيف قُصّر.