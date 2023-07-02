قرار عاجل من مجلس الاتحاد السكندري تجاه اللاعبين

قرر مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 10% من اجمالى عقود جميع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم.

جاء قرار مجلس إدارة النادى عقب الأداء غير الجيد فى مباراة اليوم أمام نادى حرس الحدود و المستوى غير اللائق باسم وتاريخ زعيم الثغر فى المباريات الأخيرة للفريق بوجه عام رغم قيام إدارة النادى بتوفير كافة عوامل الاستقرار والنجاح سواءً مالية أو إدارية و إعلان مجلس إدارة النادي منذ بضعة أيام عن لائحة تحفيزية للاعبين تتضمن مكافآت مالية مميزة للاعبين، ولكن لم يقدم الفريق الأداء والمستوى المأمول منه

وبناء عليه اتخذ مجلس إدارة النادى قراره هذا، ويؤكد مجلس إدارة النادى أنه لا تهاون مطلقاً مع أى تقصير أو تهاون و سيتم تقييم شامل لمنظومة كرة القدم داخل زعيم الثغر بنهاية هذا الموسم بما يحفظ مكانتها و تاريخها العريق .