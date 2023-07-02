فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن اللاعب محمد المغربي

أشاد فرج عامر رئيس نادي سموحة باللاعب محمد عبد القادر عبر حسابه بموقع فيسبوك.

و كتب فرج عامر : تذكروا ذلك جيدا محمد المغربي لاعب سموحة المعار من الأهلي في خلال سنة من الآن حيكون محمد عبد القادر جديد وهيلعب أساسي كمساك في منتخب مصر الأول ( محتاج موسم آخر ).

انتهت أحداث الشوط الأول بين منتخب مصر الأوليمبي ونظيره الجابون، بالتعادل السلبي، في المباراة المقامة حاليا ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم اللإفريقية تحت 23 سنة.

وسيطر منتخب مصر، معظم أوقات الشوط الأول، ولكن دون خطورة كبيرة على مرمى الجابون، حيث وصل نسبة استحواذ الفراعنة إلى 53% مقابل 47% للجابون.

ويحتل منتخب مصر المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل منتخب الجابون المركز الأخير برصيد نقطة واحده.

ويحاول منتخب مصر الفوز أمام الجابون لمواصلة تصدر المجموعة والابتعاد عن النيجر صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط .

وحصل اللاعب روي مبونجي على بطاقة حمراء في الدقيقة 42 من عمر المباراة.