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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صدمة للجمهور.. حقيقة وفاة الفنان إسلام حافظ

اسلام حافظ
اسلام حافظ

أثار فيسبوك قلق جمهور الفنان إسلام حافظ، حيث فوجئوا بإعلان "فيس بوك" عن وفاته عبر حسابه الرسمي.

لاحظ متابعو إسلام حافظ قيام فيسبوك بالإعلان عن وفاته فور الدخول على حسابه الرسمي كالتالي "فى ذكرى إسلام حافظ نحن نأمل للأشخاص الذين يحبون إسلام أن يجدوا الراحة في زيارة ملفه الشخصي لتذكر حياته والاحتفال بها".

بالإضافة إلى قسم خاص لنعي إسلام موضحاً "نأمل أن يكون هذا مكاناً يتذكره أصدقاء إسلام وعائلته وتكريمه"، مما أصابهم بصدمة كبيرة ، ولكن الامر ماهو الا مجرد خطأ تقني بالفيسبوك.


وكان قد تحدث الفنان إسلام حافظ، عن كواليس التحضير لمسلسل "سرّه الباتع"، الذي يعرض ضمن السباق الرمضاني، مؤكدًا أنه لا يعمل وحده ولكنه يستعين بالعناصر الجيدة حوله.

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وأكد حافظ، خلال لقائه في برنامج "الإبداع في مصر"، مع الإعلامية مي حامد، عبر شاشة "إكسترا نيوز"، إنه معه أساتذة كبار، وأنه محظوظ بالعمل معهم حتى زملاؤه في العمل 90% منهم أساتذته في المسرح وحتى من لم يعمل معه قابله فيما بعد.

وأشار إلى أنه سبق وعمل مع الفنان أحمد عبدالعزيز، وخالد الصاوي، وهالة صدقي، كما أن هناك ناس أخرى عملت في الملابس والديكور، مشيرًا إلى أنه حاول الربط بين كل العناصر في العمل.

وتابع، أن بروفات العمل أخذت وقتًا طويلًا، وأنه يفتقد الممثلين أحمد السعدني، وميدو عادل، بسبب طول وقت التصوير، مؤكدًا أن الألفة بينهم هي من سهلت المشاهد الصعبة بالتصوير.

إسلام حافظ السباق الرمضانى الفنان إسلام حافظ هجوم الجمهور خالد الصاوي فيس بوك

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