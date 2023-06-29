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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أيمن الشيوي يرد على هجوم الجمهور ضد شخصية نابليون في سره الباتع

الفنان أيمن الشيوي
الفنان أيمن الشيوي

 تحدث الفنان أيمن الشيوي عن مسلسل سره الباتع الذي عرض في موسم دراما رمضان 2023 ، وقدم خلاله شخصية نابليون بونابرت وتعرض بسببه للهجوم من قبل الجمهور.

 وقال أيمن الشيوي، ببرنامج سبوت لايت تقديم الإعلامية شيرين سليمان والمذاع على قناة صدى البلد: الهجوم بدأ قبل المسلسل ما يبدأ، والشكل مكنش مختلف ولكن الطول فقط اللي مختلف، واحنا بنقدم عمل فني واللي خلاني أوافق عليه الأستاذ خالد يوسف بعتلي وكنت رايح إني هعمل شخص أجنبي، وده بيراودني ويطاردني من زمان وعاملي أزمة.

 وتابع أيمن الشيوي : جابلي صورة ومراية وحطهم جنب بعض وبصتله قولتله ده أنا.. قالي (ده نابليون بونابرت في فترة بحياته وقالي لازم تعمل الدور). ورد على انتقاد بعض الناس لشخصية نابليون التي قدمها، قائلا: «إن الناس تسيب كل حاجة وتفكر في طول نابليون فـ ده حد بيتلكك وعايز يهاجم وبس واحنا بنقدم عمل فني ولازم يكون فيه فروق، ومستحيل تجيب واحد طبق الأصل، وفي الدراما بنقدم موقف الراجل ده من مصر واحاسيسه ومشاعره وحبه وعشقه ليها ووجهة نظره في المصريين، وعملوا مقارنة بينا في العمر والطول».

 

مسلسل سره الباتع

 

 وأضاف: «سره الباتع هيتعرض تاني والناس هيشوفوا الأبعاد الحقيقية في العمل وهيستمتعوا ، والهجوم مش على شخصي أنا، ولكن على نابليون نفسه، واستمتعت بالعمل ده جدا وسعيد بالتجربة دي». 
 

أيمن الشيوي رمضان مسلسل سره الباتع شيرين سليمان المصريين

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