ذكرى ميلاد الشيخ إمام.. فقد بصره واعتكف في غرفته حتى الوفاة

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الملحن الراحل الشيخ إمام الذي ولد عام 1918 بالجيزة، وعاش بقية حياته بمنطقة الغورية، وكان لقائه بالشاعر أحمد فؤاد نجم نقلة مختلفة في حياته.

ولد إمام محمد عيسي في قرية أبو النمرس، وأصيب في عامه الأول بمرض الرمد الحبيبي، وبسبب الطرق الشعبية في العلاج فقد بصره، لكن بصيرته كانت نافذة وعلمه فيما بعد لم يكن قليلا.

كان والد الشيخ إمام يرغب في أن يصبح شيخا مهما في كبره، وحرص على اصطحابه إلى الجمعية الشرعية في قريتهم ليحفظ القرآن، وساعدته ذاكرته القوية على حفظه وتلاوته بتجويد.

كانت الأذن الموسيقية للشيخ إمام أقوى من ذاكرته ومسيطرة عليه وشغفه حب سماع الأناشيد الدينية، وأغاني الأفراح، فصلته الجمعية الشرعية بعد علمهم بأنه يستمع للإذاعة ما أوقع بينه وبين والده، وطرده من القرية وحذره من العودة.

في سنوات حياته الأخيرة اعتزل الشيخ إمام الناس واعتكف في غرفته المتواضعة في حي الغورية في القاهرة حتى توفي في 7 يونيو عام 1995 تاركاً وراءه أعمالاً فنية نادرة.