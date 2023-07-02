اشتغلوا في الاجازة|بشرى سارة من وزير التعليم لملاحظي ومراقبي الثانوية العامة

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني منح الملاحظين والمراقبين الذين يعملون اليوم الأحد في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يوما بديلا نظير العمل يوم الاجازة، وفقا للقواعد المعمول بها، وذلك تقديرا لهم.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قد قام اليوم الأحد، بزيارة مفاجئة لمحافظة مطروح، لمتابعة انتظام سير امتحانات الثانوية العامة 2023 الدور الاول بمختلف لجان المحافظة.

وكان فى استقبال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 ، بمقر المحافظة، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، وعمرو شحاته مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

واستهل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 الزيارة بالتواصل مع غرفة العمليات المركزية، لمتابعة سير الامتحانات اليوم، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني و رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2023 على متابعة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على وصول الاسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية بجميع المحافظات.