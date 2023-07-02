استمر 10 أيام.. حريق قرية بسوهاج يتجدد كلما انطفأ ويلتهم المنازل والمحاصيل

حريق غامض التهم المنازل والحقول بقرية زرابي برخيل بسوهاج واستمر لمدة 10 ايام دون ان يستطيع الاهالي والمسئولين تحديد سببه مما احدث حالة من الذعر والقلق بين اهالي القرية

حريق غامض بقرية بسوهاج

تعرضت قرية لحادثة غامضة ومريبة، حيث اندلعت حرائق غريبة والتهمت منازلها ومحصولها الغذائي لمدة 10 أيام كاملة، وحتى الآن لم تتمكن الجهات المختصة من تحديد سبب هذه الحرائق.

أكد أحد المتضررين من سكان القرية، أن النيران بدأت بالاشتعال من أعلى أسطح المنازل، ثم انتقلت إلى باقي الطوابق حتى وصلت إلى الأولى، وأوضح المتحدث أنهم يفاجئون في بعض الأحيان بالنيران التي تندلع من الأماكن الملحقة بالمنزل والمخصصة لتربية الماشية وتخزين الغلال.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.