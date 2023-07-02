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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رجب يشارك متابعيه من أحدث جلسة تصوير

محمد رجب
محمد رجب

شارك الفنان محمد رجب متابعيه عدة صور جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

 وظهر محمد رجب في الصور بإطلالة كاچول متميزة، من كواليس مسلسل “الونش”.

 

 

وقال الفنان محمد رجب، إن الفضل في نجاحه يعود إلى والده ووالدته في كل شيء في الحياة".

وأوضح محمد رجب خلال برنامج واحد من الناس “؛ أن والده كان موظفا في التليفزيون وحبه للفن كان بسبب ذهابه مع والده إلى ماسبيرو".

 

 

وأضاف خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي د. عمرو الليثي على شاشة الحياة، “كنت أصور فيلم الخلبوص وتوقف وذهبت معه إلى الحج وكنت بجواره ودعا لي دعوة جميلة ، وقلتها بمسلسل ضربة معلم وافتقدته بعد وفاته وتعلمت منه الجدعنة”.

 

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