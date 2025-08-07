اشتباك ومشاجرة.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة صغير في أطفيح

اعترف المتهم بقتل شاب في قرية بأطفيح، بارتكاب الجريمة، وكشف تفاصيلها أمام رجال المباحث، فذكر أن مشادة كلامية نشبت بينه وبين المجني عليه، بسبب اصطدامهما أثناء سيرهما في أحد شوارع القرية، تطورت إلى اشتباك ومشاجرة.

أضاف أنه تحصل على سك.ين من محل مجاور لمكان المشاجرة، واعتدى على المجني عليه، مما أسفر عن مقتله.

ولجأ رجال المباحث إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث، لكشف ملابساته، كما تمت مناظرة الجثة، وأمرت النيابة بتشريحها والتصريح بدفنها، وباشرت التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية في أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث، أن مشادة كلامية نشبت بين شابين، بسبب اصطدام وقع بينهما، أثناء سيرهما بالشارع، فحصل أحدهما على سكين من محل، وطعن الآخر، مما أدى إلى مقتله.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.