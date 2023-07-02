ثورة 30 يونيو تبرز الوجه الحضاري للمحافظات.. منظومة المخلفات الصلبة نقلة نوعية

وزير التنمية المحلية:

-منظومة المخلفات الصلبة الجديدة نقلة نوعية في تعامل الدولة مع مشكلة القمامة والقضاء على التراكمات التاريخية

-أولوية قصوى لإعادة الشكل الجمالى للمحافظات وتنفيذ منظومة المخلفات البلدية الصلبة باستثمارات تبلغ 12 مليار جنيه

تلعب وزارة التنمية المحلية دوراً هاماً وحيوياً في إدارة ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى برامج البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات، والتي تشمل إنشاء المدافن الصحية الآمنة، و مصانع التدوير، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة ، وذلك منذ تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية وحتى 30 يونيو 2023 بذلك الوزارة جهوداً كبيرة في مجال تحسين البيئة والنظافة العامة على أرض المحافظات والتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لحل مشكلة القمامة وخاصة التراكمات التاريخية للمخلفات على أرض المحافظات وإنشاء وتشغيل مشروعات البنية الأساسية في إطار المنظومة الجديدة مما يمثل نقلة نوعية كبيرة للمواطنين من خلال إيجاد حل جذري لمشكلة القمامة، ويساهم في تحقيق انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة.

وكشف اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية عن انجازات الوزارة في تنفيذ برامج منظومة المخلفات الجديدة والتي تتضمن 3 برامج رئيسية منها البرنامج الأول لمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة والذي يتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة ، وتوفير محطات وسيطة متحركة، وإنشاء خلايا دفن صحي ، ورفع كفاءة وانشاء خطوط تدوير ومعالجة ، وفيما يخص مجال رفع تراكمات القمامة قال وزير التنمية المحلية : بلغ إجمالى التراكمات التاريخية للقمامة 4,8 مليون طن قمامة ، تم الإنتهاء من رفع القمامة بعدد 46 موقع بإجمالى تراكمات 2,7 مليون طن بتكلفة بلغت 293 مليون جنيه ، وجارى العمل على رفع 2,1 مليون طن من بينها 300 ألف طن بمدينة إدكو بمحافظة البحيرة و300 ألف طن بمحيط المتحف المصرى الكبير بمحافظة الجيزة .

وأوضح اللواء هشام آمنة أنه فى مجال انشاء المحطات الوسيطة فقد وصل إجمالى عدد المحطات الوسيطة المتحركة 87 محطة ، تم منها تسليم 14 محطة ، كما بلغ إجمالى عدد المحطات الوسيطة الثابتة 18 محطة ، تم الإنتهاء من تسليم 9 محطات منها وجارى تنفيذ المتبقي .

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه في مجال المدافن الصحية الآمنة ... فقد تم الإنتهاء من تسليم 21 مدفن صحى من إجمالى 41 مدفن من المقرر إنشائهم وجارى العمل في تنفيذ المتبقي وهو 20 مدفن صحى ، لافتاً إلى أنه فى مجال مصانع المعالجة والتدوير وخطوط الفرز الأولى ... بلغ إجمالى عدد المصانع المقرر إنشائها 12 مصنع معالجة وتدوير، تم الإنتهاء من تسليم عدد 8 مصانع منها 4 مصانع و4 خطوط، وجارى العمل على تنفيذ المتبقي منها ، وفيما يتعلق بخطوط فرز أولى فجارى العمل على تنفيذ 4 خطوط.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه توقيع عقود لخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمعالجة والتخلص من المخلفات بتكلفة 3 مليار جنيه سنوياً بمحافظات ( القاهرة والإسكندرية وجنوب سيناء والدقهلية والمنوفية) ، مشيراً إلى أنه تم شراء عدد 9600 معدة جديدة للتعامل مع المخلفات على أرض محافظات الجمهورية ورفع كفاءة عدد 6000 معدة .

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