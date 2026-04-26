محمد دياب: أنا مؤمن بـ محمد رمضان من زمان ودوره في "إحكي يا شهرزاد" خطير

يتعاون المخرج محمد دياب لأول مرة مع النجم محمد رمضان في الفيلم الجديد "أسد" وهما من خلفية مختلفة في الاتجاه السينمائي وأنواع الأعمال التي قدموها.

تحدث المخرج محمد دياب عن هذا الاختلاف وقال خلال حواره بفقرة “الضيف” على قناة “مودرن “mti مع الإعلامي محمد الدسوقي رشدي قائلا: "لم أتخوف من التعاون، أنا مؤمن بـ محمد رمضان من زمان لا أنسى له دوره في فيلم "إحكي يا شهرزاد"، دوره كان خطير، وقتها اتفقت معه على فيلم قصير".

وتابع :"هو في دماغي من زمان وحاسس دايما إنه فيه جوهرة، هو يقدم أعمال تجارية توسع شعبيته وهو مليون في المائة عنده نهم وجوع إنه نفسه يعمل حاجة سينمائية يكون فخور بها".

وأضاف: "نبدو من على السطح إننا مختلفين، ولكن بعد عمل سنتين مع بعض لدينا اتفاق تام، ومشروع فيلم أسد عندما كنت أكتبه، كلمت محمد رمضان وقلت له بعمل فيلم لا يصلح لأحد غيرك، الشخصية لايقة عليك شكلا وموضوعا، وبعد انتهاء التجربة أتمنى أشتغل معاه تاني".

وينتظر محمد دياب عرض فيلم "أسد" من بطولة محمد رمضان، رزان جمال، ماجد الكدوانى، على قاسم، إسلام مبارك، كامل الباشا، محمود السراج وغيرهم.