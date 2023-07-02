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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سقط عليه عرق خشب.. مصرع مزارع داخل حظيرة مواشي في القليوبية

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه جراء سقوط عرق خشبي عليه أثناء تواجده داخل حظيرة مواشي  بقرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، جرى نقله لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

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تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء أهلية المتوفي لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي، باستقبال شخص مصاب بكسر بالفقرات القطنية، إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، وجرى التحفظ على الجثة.
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين وفاة "مختار ك م"، 52 سنة، مزارع، إثر إصابته بكسر بالفقرات القطنية، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة المواشي خاصته بقرية قرنفيل التابعة لمركز شرطة القناطر الخيرية، جراء سقوط عرق خشبي داخل الحظيرة عليه، ما تسبب في حدوث إصابته.
وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لمحاولة إسعافه إلا أنه توفي أثناء تقديم العلاج، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي

القليوبية القناطر الخيرية مستشفى بنها الجامعي حظيرة المواشي مركز شرطة القناطر الخيرية

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