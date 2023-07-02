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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 716 مخالفة مرورية في حملة على الطرق السريعة بالقليوبية

حملة مرورية
حملة مرورية

شنت إدارة مرور القليوبية حملة مكبرة لضبط السيارات المخالفة وقائدي المركبات بدون رخصة قيادة، والدراجات النارية غير المرخصة، وإزالة كل المعوقات التي تعرقل الحركة المرورية والاختناقات على الطرق حيث أسفرت الحملة عن تحرير 716 مخالفة مرورية متنوعة، فيما تم إخطار النيابات المختصة فتولت التحقيق.

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تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد بشن حملة مرورية قادها رئيس مباحث المرور على الطرق والمنافذ الرئيسية بمدن ومراكز المحافظة.
وأسفرت الحملة عن ضبط 716 مخالفة مرورية، بينها 235 انتظار خاطئ للسيارات فى الطريق ما يعوق الحركة المرورية، و320 مخالفات متنوعة، وضبط 7 سائقين بدون رخصة قيادة، و3 أخرين يقودون بدون رخصة تسيير.
وتمكنت الحملة من سحب 4 دراجات نارية بدون رخص قيادة، وحجز 4 دراجات غير مرخصة، وتحرير مخالفتين ملصقات، و41 تصالح فورى، وبلغت جملة المبالغ المحصلة فوريا 4100 جنيه.
كما تضمنت الحملة مطالع ومنازل الدائري بقليوب وأسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة على نموذج 125، وسحب 7 رخص تسيير وقيادة، وتحصيل 1800 جنيها مصالحات.

القليوبية ادارة مرور مدير أمن القليوبية النيابات المختصة 716 مخالفة مرورية

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