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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشنوق في الشارع بالخانكة | وتحرّك أمني عاجل لكشف غموض الجريمة

نقل جثة
نقل جثة

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص مشنوق بأحد شوارع مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها، وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة. 


وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية بلاغا من شرطة النجدة مفاده وجود جثة  بشارع الشهيد شوقى من شارع الترعة بمنطقة المنايل بدائرة قسم شرطة الخانكة. 


وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين بالفحص وجود جثة لشخص مشنوق فى ظروف غامضة وتم نقل الجثمان الى مستشفى الخانكة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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