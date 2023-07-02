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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع طالب غرقا في حمام سباحة داخل مركز شباب بالقليوبية

غرق طالب
غرق طالب

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي بالقليوبية مصرعه، إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة مركز شرطة قليوب، أثناء قيامه بالسباحة في الحمام. 

تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محض بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال اطب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستدعاء المسؤول عن الحمام وأسرة الطالب لسؤالهم.
تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب، يفيد ورود بلاغ من مستشفى ناصر العام، باستقبال جثة طالب إثر تعرضه للغرق بحمام سباحة بمركز شباب منطي دائرة المركز.
 

انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين غرق "حسن ع ر"، 13 سنة، طالب بالصف الأول الإعدادي، بحمام سباحة داخل مركز شباب منطي دائرة المركز، أثناء قيامه بالاستحمام، وجرى نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتم  استدعاء مدير مركز الشباب، الذي أكد أن حمام السباحة مرخص ومستأجر لـ"محمد ي ح"، 24 سنة، وأنه جرى محاولة إسعاف الطفل إلا أنه لم يجدي ذلك نفعا وتوفي أثناء ذلك.
وبسؤال والد الطفل لم يتهم أحد بوفاة نجله ولم يشتبه في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة، وتلوت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن جثة المتوفي.

القليوبية الصف الاول الاعدادي قليوب مركز شرطة قليوب النيابة

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