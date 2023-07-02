أسئلة غير مباشرة.. تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ



شهد لجان الشعبة الادبية تباين آراء طلاب الثانوية العامة حول امتحان التاريخ حيث ، أكد البعض على صعوبة الامتحان ، بينما البعض الاخر قال انه في مستوى الطالب المتوسط.

قال طالب بالشعبة الادبية ، إن امتحان التاريخ كان به نسبة صعوبة ، وهي ما تميز الطلاب عن بعضهم، مشيرا إلى أن بعض الأسئلة لم تكن مباشرة .

وأضافت طالبة بالشعبة الادبية ، أن امتحان التاريخ كان 70%من أسئلته سهل على الطلاب ، بينما باقي الأسئلة كانت صعبة وتحتاج لوقت طويل للإجابة.

وشهدت الأجواء حالة من التوتر والقلق الذي ظهر على وجوه الطلاب أمام لجان امتحانات الثانوية العامة، في إطار تواجد أمني مكثف أمام اللجان.

وكثفت مديرية أمن الجيزة، من تواجدها بمحيط اللجان والشوارع المؤدية لها، كما فرضت كردونًا أمنيًا بمحيطها لتأمين العملية الامتحانية وحظر وقوف السيارات، وتجوب عدد من الدوريات المتحركة أحياء المحافظة المختلفة، في ظل انتشار رجال المرور لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري لضمان وصول الطلاب إلى لجانهم بكل يسر.

وكان قد زعمت جروبات شاومينج على تطبيق تليجرام تسريب امتحان الكيمياء لطلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية وتسريب امتحان الجغرافيا لطلاب الشعبة الادبية ، فجر اليوم