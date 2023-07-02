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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلم المصريين| مدرب المنتخب الأولمبي يعد باللقب القاري.. وخليفة عبدالله السعيد يتحدى

المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي

حقق المنتخب الأولمبي الفوز علي منافسه الجابون بنتيجة هدفين دون رد في المباراة التي اقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

جاء هدف المنتخب الأولمبي الأول عن طريق محمود صابر من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 42 بعدما لعبت ضربة ركنية علي حدود المنطقة .

وسجل أسامة فيصل  لاعب المنتخب الأولمبي الهدف الثاني أمام منافسه الجابون من ضربة جزاء احتسبها الحكم بعد الرجوع الي تقنية الفيديو في الدقيقة 92 من عمر اللقاء. 
بهذه النتيجة يتأهل المنتخب الأولمبي الي دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط ليواجه غينيا بعد غد الثلاثاء في نصف نهائي البطولة القارية.

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مدرب المنتخب الأولمبي : هدفنا الأولمبياد واللقب

أعرب البرازيلي ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي عن سعادته بتحقيق الفوز علي منافسه الجابون والتأهل الي نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .

وأضاف ميكالي: نجحنا في اختراق دفاعات الجابون القوية خلال مباراة صعبة وهدفنا التأهل للأولمبياد وهو هدفنا الأول.

وأضاف ميكالي: تخيلنا سيناريو المباراة وكنا علي علم بقوة دفاعات الجابون وخطورة تحولاتهم من الدفاع للهجوم وكنا نحتاج لهدف واحد فقط لتكون المباراة أسهل وهو ما حدث بالفعل.

وأكمل: شعرت بالقلق لأننا لم نستطع صناعة أهداف في وقت مبكر والمباراة حاسمة بالنسبة لنا ولم تكن مستحيلة، هناك منتخب كان يقاتل علي الجانب الآخر للفوز وصدارة الترتيب، ونحن أيضا بحاجة للصدارة رفم الصعوبات التي واجهتنا خلال لحظات المباراة والتوازن هو سبب الفوز.
واختتم ميكالي تصريحاته قائلا: تنتظرنا مباراة صعبة في الدور المقبل قبل النهائي وسنقاتل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الأولمبياد واحراز لقب إفريقيا.

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نجم المنتخب الأولمبي خليفة عبدالله السعيد

اعتبر محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي لكرة القدم ورجل مباراة مصر والجابون التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين نظيفين أن الانتصار على الجابون واعتلاء الصدارة والمرور نحو الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية خطوة كبيرة جدا على طريق حلم التأهل للأولمبياد والمنافسة على اللقب .

وقال محمود صابر الذى أحرز الهدف الأول من كرة صاروخية أنه يهدى جائزة رجل المباراة إلى كل زملائه في المنتخب الأولمبي مشددا على أن الفراعنة مباراة تلو الاخري يرتفع المستوى ، وتزداد الروح واللعب الجماعي .

ويضيف محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي : نحن فى حالة تركيز ولدينا جهاز فنى عالمى بقيادة مستر ميكالى نتعلم منه الكثير  وهدفنا منذ البداية الوصول إلى أبعد نقطة فى البطولة واتمنى ان نكون سبب فى رسم الابتسامة على وجوه المصريين .

وتابع محمود صابر نجم المنتخب الأولمبي ردا على سؤال أنه عبد الله السعيد الجديد قائلا : النجم عبد الله السعيد قدوتي واتعلم منه الكثير وتشبيهي به يجعلنى ازداد فخرا .  

ويلتقي المنتخب الأولمبي مع غينيا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائي بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة .

 ويلعب الفائزان من لقاء المنتخب الأولمبي وغينيا والمغرب ومالي على اللقب والخاسران على المركز الثالث ، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة .

المنتخب الأولمبي الجابون كأس الأمم الافريقية محمود صابر غينيا ميكالي

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