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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حلم النقطة 38| اشتعال صراع الهبوط فى الدوري المصري.. و8 فرق تخشى "بعبع" المظاليم

مباراة المقاولون
مباراة المقاولون العرب والداخلية

شهدت منافسات بطولة الدوري الممتاز فى الجولات الأخيرة صراعا شرسا علي بطاقتي الهبوط الي دوري القسم الثاني رفقة نادي حرس الحدود الهابط رسميا الي الدرجة الثانية. 

8 فرق تشارك ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز تواجه منها فريقين شبح الهبوط الي دوري المظاليم بجانب فريق حرس الحدود.

وتسعى الثمانية فرق الي الوصول للنقطة 38 من أجل الهروب من شبح الهبوط والبقاء في الدوري الممتاز الي الدرجة الثانية.

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مباريات فى الدوري تنتظر الفرق التي تواجه شبح الهبوط
 

سموحة يتبقي له في الدوري الممتاز مباراتي إنبي والمصري ..
البنك الأهلي سوف يخوض مباراتي غزل المحلة وفيوتشر في الدوري الممتاز .
 الإسماعيلي يخوض ثلاث مباريات في الدوري الممتاز امام الداخلية والاتحاد السكندرى والأهلي.

سيراميكا كليوباترا سوف يخوض مباراتي بيراميدز وإنبي.
طلائع الجيش ينتظر خوض مباراتي اسوان وبيراميدز..
غزل المحلة سوف يواجه فريقا البنك الأهلي  وحرس الحدود.
 الداخلية سوف يلتقي فريقا الإسماعيلي  واسوان. 

أسوان يتبقي له مباراتي الداخلية وطلائع الجيش 

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‏الهروب من شبح الهبوط
 

سموحة يمتلك 36 نقطة من 32 مباراة
البنك الأهلي لديه 35 نقطة من 32 مباراة
سيراميكا كليوباترا وصل رصيده الي 34 نقطة من 32 مباراة
الإسماعيلي يمتلك 34 نقطة من 31 مباراة
طلائع الجيش لديه 33 نقطة من 32 مباراة
أسوان بلغ 33 نقطة من 32 مباراة
الداخلية وصل الي 32 نقطة من 32 مباراة
غزل المحلة يمتلك 32 نقطة من 32 مباراة

 

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ترتيب الدوري المصري 2023

 

1- الأهلي 68 نقطة من 26 مباراة

2- بيراميدز 67 نقطة من 31 مباراة

3- فيوتشر 57 نقطة من 31 مباراة

4- الزمالك 56 نقطة من 31 مباراة

5- المصري البورسعيدي  44 نقطة من 31 مباراة

6- المقاولون العرب 43 نقطة من 32 مباراة

7- الاتحاد السكندري 42 نقطة من 31 مباراة

8- إنبي 42 نقطة من 32 مباراة

9- فاركو 41 نقطة من 32 مباراة

10- سموحة 36 نقطة من 32 مباراة

11- البنك الأهلي 35 نقطة من 32 مباراة

12- سيراميكا كليوباترا 34 نقطة من 32 مباراة

13-  الإسماعيلي 34 نقطة من 31 مباراة

14- طلائع الجيش 33 نقطة من 32 مباراة  

15-  أسوان 33 نقطة من 32 مباراة

16- الداخلية 32 نقطة من 32 مباراة

17- غزل المحلة 32 نقطة من 32 مباراة

18- حرس الحدود 20 نقطة من 31 مباراة
 

الدوري حرس الحدود القسم الثاني سموحة الاسماعيلي غزل المحلة الداخلية

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