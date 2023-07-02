الصفقة طارت.. الجزيرة الإماراتي يصدم الزمالك بشأن استعادة أشرف بنشرقي

فجر الإعلامي أحمد هاني زادة مفاجأة حول استعادة نادي الزمالك الدولي أشرف بنشرقي نجم فريق الجزيرة الإماراتي خلال الميركاتو الصيفي.

قال الإعلامي أحمد هاني زادة عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

بنشرقي يستمر رسميا مع الجزيره الإماراتي ، صفقه كانت في المتناول.

مستجدات عودة بنشرقي الدوري المصري

كشفت تقارير إعلامية آخر المستجدات بشأن مصير انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى الدوري المصري بعد إبداء نادي الزمالك وبيراميدز الرغبة في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

وذكرت التقارير الاعلامية أن المفاوضات التي جرت بين نادي الزمالك والجزيرة الإماراتي في أبو ظبي تضمنت موافقة ادارة نادي الجزيرة على انتقال الدولي المغربي أشرف بنشرقي إلى الزمالك مع تحمل القلعة البيضاء راتبه كاملا.

وأشارت التقارير إلى أن الدولي المغربي أشرف بنشرقي يرغب في تقاضي مليون ونصف المليون يورو بعيدا عن الضرائب.

الزمالك يراجع نفسه فى صفقة استعادة أشرف بنشرقي

ولفتت التقارير الاعلامية إلى أن إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور دخلت فى مرحلة إعادة التفكير في حسم الصفقة وضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي من عدمه بسبب قيمة العقد المالية نظرا لمرور النادي الأبيض بضائقة مالية.

رغبة باتشيكو مدرب بيراميدز تحسم مصير أشرف بنشرقي

أوضحت التقارير الاعلامية أن البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز يقف عقبة أمام مفاوضات النادي السماوي لضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي نظرا لرغبته في التعاقد مع صفقات أخري لسد الثغرات في مراكز أخري يحتاجها الفريق فى الموسم القادم.

تفاصيل عرض بيراميدز للتعاقد مع إمام عاشور

وقدم نادي بيراميدز، عرضًا لنادي ميتلاند الدنماركي، للتعاقد مع إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأفاد الإعلامي محمد شبانة، مُقدم برنامج «بوكس تو بوكس»، فإن نادي بيراميدز قدم عرضا لـ ميتلاند الدانماركي من أجل ضم إمام عاشور مقابل 4 ملايين دولار بشكل نهائي، أو استعارته لمدة موسم مقابل مليون و300 ألف دولار، مع وجود بند يسمح للنادي السماوي بشرائه مقابل 2.7 مليون دولار.

