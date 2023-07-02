حفاظا على الأمن والنظام.. بولندا تعزز قواتها بحدودها مع بيلاروسيا

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، أن بولندا سترسل قوات شرطة إضافية على الحدود مع بيلاروسيا للحفاظ على النظام والأمن.

وبحسب الأنباء الواردة، قال وزير الداخلية والإدارة في بولندا، ماريوس كامينسكي، خلال تغريدة نشرها علي منصة "تويتر"، اليوم الأحد، إن هناك ما يقرب من 187 شخص حاولوا دخول بولندا من بيلاروسيا بشكل غير قانوني.

وأضاف كامينسكي، أنه قرر تعزيز قوة الحدود البولندية بـ 500 من رجال الشرطة البولنديين من وحدات الوقاية ومكافحة الإرهاب، ويأتي ذلك بسبب التوترات المتزايدة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا".

وسينضم 500 ضابط شرطة إلى قوة حرس الحدود البولندية المكونة من 5000 جندي من حرس الحدود و 2000 جندي.