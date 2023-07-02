صفقات تجارية بـ 6 مليارات دولار بين العراق والإمارات والسعودية

أعلن اتحاد الغرف التجارية العراقية، اليوم الأحد، عن التوصل لاتفاق مع الإمارات والسعودية لتشكيل مجالس أعمال، لافتا إلى أن الرياض وأبو ظبي خصصتا 6 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية في العراق، وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع".

من جانبه، قال رئيس اتحاد الغرف التجارية في العراق، عبد الرزاق الزهيري، إن العراق لابد له من مواكبة العالم وتكوين مسيرة التجارة عالمياً، ومراعاة معايير البنك الدولي، ويكون لديه أتمتة كاملة في عملية دخول وخروج البضائع، مشدداً على ضرورة أن يكون هنالك برنامج كامل في الجمارك والمنافذ.

وأضاف، أن الخطوة الأولى بدأت بتسجيل البيانات للتجار وتسجيل الشركات، وهذا دعم كبير حصلنا عليه من مجلس الوزراء العراقي والأمم المتحدة، ووصلنا إلى مرحلة جيدة.

وتابع: "الآن دخلنا إلى مرحلة سويفت أي أن نقل الأموال في عالم التجارة المستورد والمصدر معلوم، مما سيجعل العراق من البلدان المتقدمة".

وأشار الزهيري إلى أن الاتحاد من ضمن مهامه إقامة مجالس الأعمال وعقد الاتفاقيات، حيث تم التوصل مع السعودية والإمارات إلى تشكيل مجالس الأعمال، لتحسين التجارة مع البلدين، مشيرا إلى أن الرغبة ليست في التجارة فحسب، وإنما في إقامة المشاريع الاستثمارية.

وأوضح، أن دولة الإمارات وضعت في صندوقها 3 مليارات دولار، وكذلك السعودية وضعت ايضاً 3 مليارات دولار لدعم عملياتها التشغيلية داخل العراق، سواء أكانت استثمارية أم تجارية، مبيناً أن هناك رغبة جيدة من البلدين للعمل داخل العراق.

ولفت إلى أن موقع العراق مهم ويعد أعظم منطقة ترانزيت في العالم، حيث يختصر العالم في 9 أيام فقط من آسيا إلى أوروبا عبر مشروع التنمية، لذلك نحن في مرحلة ايجابية.