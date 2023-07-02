الأوقاف : إتمام النقل الكلي للعاصمة الإدارية الثلاثاء

تبدأ وزارة الأوقاف، كامل عملها الرسمي من مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بإتمام نقل جميع العاملين بها وتقديم كامل خدماتها التي كانت تقدمها من الديوان العام بباب اللوق من مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بهذه المناسبة أكدت وزارة الأوقاف أنها ستبذل أقصى طاقاتها وجهدها في تحقيق رسالتها المنوطة بها من خلال أحدث نظم الإدارة في ضوء ما وفرته التجهيزات الحديثة بالمبنى الجديد وما تم من تدريب وتأهيل لجميع المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة وما سيتم من تطوير مستمر للمهارات والخبرات الإدارية لدى جميع العاملين بالأوقاف ، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لخدمة ديننا ووطننا وأداء المهام الموكلة للوزارة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل ويحقق مصلحة وطننا العزيز ، وخالص تهنئتي لجميع العاملين بالأوقاف على هذه النقلة العظيمة وعلى هذا الانتقال نحو إدارة أحدث في مناخ يحفز على مزيد من العمل والإنجاز والله من وراء القصد وهو الموفق والمستعان .



واعتمد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الأحد قرارًا وزاريًّا بتكليف الدكتور محمد السيد إبراهيم محمد نصار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة لشئون المساجد ، وتكليف الدكتور عمرو محمد عبد الغفار الكمار بتسيير أعمال وظيفة مدير عام الإدارة العامة للإرشاد ونشر الدعوة بديوان عام الوزارة.

ويتفقد د. محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، ظهر غد الاثنين مجزر البساتين بالقاهرة، للوقوف على عملية تجهيز لحوم أضاحي الأوقاف والتي تتم تحت إشراف شرعي وبيطري كامل بمراحلها المختلفة .

وبدأ التوزيع غدًا بمحافظتي القاهرة والجيزة.

كما يشهدان انطلاق عملية توزيع لحوم الأضاحي، والتي ستنطلق غدًا الاثنين بمحافظتي القاهرة والجيزة، ويتبعهما التوزيع تباعًا بجميع محافظات الجمهورية.