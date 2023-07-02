غادروا في أقرب وقت .. مسئول أوكراني كبير يبعث برسالة عاجلة لـ الشعب

قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، اليوم الأحد، إن سكان أوكرانيا يجب أن يغادروا البلاد في الصيف.

وقال سوسكين: "لن يحدث شيء جيد… الآن الصيف قادم، تأقلموا. الصيف سوف يسير بسرعة، الخريف سيكون فظيعا".

وأضاف أن “الجيش الأوكراني لن ينجح في شن هجوم مضاد، لأنه ليس لديهم ما يهاجمون به، لا توجد طائرات ولا صواريخ ولا شحنات عنقودية أو حتى طائرات هجومية بدون طيار”.

وأوضح سوسكين: “يحتاج زيلينسكي إلى توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار مع روسيا، وإبرام هدنة والبدء في التحضير لأوكرانيا لانتخابات رئاسية جديدة”.