تسبب في مقتل الجنود .. أوكرانيا توبخ فرنسا بسبب سلاح “غير عملي”

انتقد قائد أوكراني مركبات المشاة القتالية أمكس-10 عالية الحركة، التي توصف أحيانا بأنها دبابات خفيفة، التي قدمتها الحكومة الفرنسية باعتبارها “غير عملية” لهجمات الخطوط الأمامية، مدعيا أن طاقما مكونا من أربعة أفراد قد مات بالفعل بسبب درع المركبة الرقيق.

وقالت كييف في أبريل إن المركبات الفرنسية المصممة للاستطلاع المسلح والهجمات على دبابات العدو في الخدمة بالفعل.

لكن قائد كتيبة في لواء مشاة البحرية 37، قال إن “الدروع الرقيقة للدبابات تعني أنه يمكن استخدامها كدعم ناري، ولكن ليس في هجمات الخطوط الأمامية”.

واضاف: “لسوء الحظ، كانت هناك حالة واحدة عندما توفي الطاقم في السيارة… كان هناك قصف مدفعي وانفجرت قذيفة بالقرب من السيارة، واخترقت الشظايا الدروع وانفجرت الذخيرة”.

وقال إن الطاقم المكون من أربعة أفراد في الداخل قتلوا جميعا.

وأضاف: “البنادق جيدة وأجهزة المراقبة جيدة جدا، لكن لسوء الحظ، هناك دروع رقيقة ومن غير العملي استخدامها في الخط الأمامي”.