بعد مقتل حفيدها.. جدة نائل تبعث برسالة هامة لمثيري الشغب في فرنسا

قالت جدة نائل، وهو مراهق يبلغ من العمر 17 عاما قتل في نانتير على يد شرطي، إنها تدعو مثيري الشغب إلى التوقف وتدين استخدام وفاته كذريعة لتدمير كل شيء.

وقالت جدة نائل، لقناة “بي إف إم تي” الفرنسية: "أنا ألوم فقط الشرطي الذي قتل حفيدي. من الجيد أن الشرطة هنا. أقول للناس الذين يكسرون كل شيء: توقفوا عن استخدام ذريعة نائل. نحن بحاجة إليهم للتوقف، حتى لا يحطموا واجهات المحلات، حتى لا يحطموا المدارس، حتى لا يحطموا الحافلات والسيارات”.

واضافت: “توقفوا، هناك أمهات يركبن الحافلات، هناك أمهات يمشين في الشارع، نحتاج إلى تهدئة كل شيء. نحن لا نريد لهم لكسر. دع هؤلاء الشباب يجلسون بهدوء".

وأوضحت جدة نائل، أنها تثق في العدالة الفرنسية وأن مثيري الشغب سيحاسبون أيضا على أفعالهم.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف صديق الفتى نائل المرزوقي، الفرنسي من أصول جزائرية، الذي قتل برصاص الشرطة الفرنسية بإحدى ضواحي باريس، تفاصيل اللحظات الأخيرة لأول مرة منذ حدوث الواقعة الثلاثاء الماضي.

وخرج صديق الشاب القتيل، البالغ من العمر 17 عاما، بمقطع صوتي انتشر بشكل كبير عبر منصات التواصل، كشف فيه حقيقة ما جرى، مشددا على أنهم لم يكونوا تحت تأثير المخدرات أو الكحول وقتها، حسبما نقلت روسيا اليوم.

وقال صديق نائل وهو يقول إنه يريد توضيح الكثير من الحقائق ودحض الشائعات والأكاذيب التي لاحقتهم خلال الأيام الأخيرة.