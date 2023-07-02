"انهيار أمام أعيننا".. إعلان مفاجئ من روسيا بشأن احتجاجات فرنسا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، إن الدعوات لحل عنيف للاحتجاجات في فرنسا تشير إلى تناقضات الليبرالية التي تتعارض مع الحياة وانهيار التسامح الوهمي.

وكتبت زاخاروفا، عبر “تليجرام”، "التسامح الوهمي ينهار أمام أعيننا… الليبرالية تظهر تناقضات لا تتوافق مع الحياة”.

جاءت تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، تعليقا على رسالة الشرطة الفرنسية حول أن الهدوء يجب أن يتحقق بالقوة.

مع الاحتجاجات العنيفة والنارية التي تجتاح باريس ومدن أخرى في جميع أنحاء فرنسا، في أعقاب إطلاق الشرطة النار على صبي مراهق وقتله، يتساءل العديد من الملايين الذين يخططون لزيارة فرنسا هذا الصيف عما إذا كان من الآمن المضي قدمًا في رحلتهم، أم لا، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وأدت الفوضى والدمار والمواجهات إلى فرض حظر التجول في بعض البلدات المحيطة بالعاصمة.

وواجهت خدمات الحافلات والترام اضطرابات مع أمر بإغلاق جميع أنحاء البلاد الساعة 9 مساءً يوم الجمعة في محاولة لوقف العنف.