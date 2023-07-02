عنصرية بلا رحمة.. الشرطة الفرنسية تعتقل شابا مصابا بمتلازمة داون |شاهد

اعتقلت الشرطة الفرنسية شاب صغير من ذو الاحتياجات الخاصة مصاب بـ متلازمة داون وسط صراخ واحتجاجات من المواطنين في الشارع وأمام حشد كبير من المتظاهرين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه الشرطة الفرنسية وهي تعتقل شاب مصاب بمتلازمة داون، وهو مطروح أرضا ويتم تكبيل يداه الأثنين خلف ظهرة، وسط غضب واحتجاج وصراخ من قبل المتظاهرين الذين يحتجون في شوارع فرنسا منذ مقتل الشاب الجزائري على يد الشرطي الفرنسي.

وشهدت فرنسا على مدى 5 أيام متتالية أعمال عنف إثر مقتل فتى 17 عاما من أصول جزائرية بيد الشرطة.

من جانبها، طالبت رابطة حقوق الإنسان وأحزاب اليسار في فرنسا، بإلغاء قانون كازينوف والذي يسمح للشرطة بإطلاق النار على من يرفض الامتثال لأوامرها، وذلك بعد مقتل المراهق نائل على أيدي ضابط شرطة الثلاثاء الماضي ما أدى لاندلاع أعمال شغب واضطرابات.

قالت رابطة حقوق الإنسان في بيان: "يجب أن نتحرك. تكرر رابطة حقوق الإنسان مطالبتها بإلغاء قانون كازينوف".

وأضافت: "أن نكون ساخطين لم يعد كافيا، يجب أن نتصرف.. استأنفت رابطة حقوق الإنسان، طلبها بإلغاء المادة L.435-1 من قانون الأمن الداخلي الذي تم تقديمه في عام 2017، وهو يسمح للشرطة بإطلاق النار أثناء رفض الامتثال، إذا كانت حالة دفاع عن النفس".