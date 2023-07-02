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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من فرنسا بعد اتهام الأمم المتحدة للشرطة بالعنصرية

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

قال قائد شرطة العاصمة الفرنسية باريس، لوران نونيز، اليوم الأحد، إنه لا توجد مشاكل مع العنصرية في الشرطة الفرنسية وبيان الأمم المتحدة غير صحيح.

وقال نونيز، في مقابلة مع قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية: “صدمت من استخدام هذا المصطلح. أنا مصدوم… لا توجد عنصرية في الشرطة".

وأشار قائد شرطة العاصمة الفرنسية باريس، إلى أن الشرطة تحارب المجرمين الذين يعرضون حياة الناس للخطر، وستواصل القيام بذلك.

وفي وقت سابق، قال وزير العدل الفرنسي، إريك دوبون موريتي ، إن الآباء الذين يشارك أطفالهم الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 عامًا في أعمال شغب في البلاد يواجهون عامين في السجن وغرامة قدرها 30 ألف يورو.

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بالإضافة إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد الفرنسية إن  200 محل بقالة نُهبت في البلاد في غضون أربعة أيام.

الشرطة الفرنسية فرنسا الأمم المتحدة العنصرية

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