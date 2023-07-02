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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إجراء عاجل من الشرطة الفرنسية للسيطرة على أعمال العنف والشغب

الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية

منحت مديرية شرطة العاصمة الفرنسية باريس، الإذن باستخدام الطائرات بدون طيار لمراقبة النظام في المدينة والإدارات المجاورة.

وقالت الشرطة الفرنسية في بيان: "أمرت مديرية شرطة باريس بالسماح بإطلاق النار وتسجيل ونقل الصور باستخدام طائرات بدون طيار في باريس وبعض البلديات".

تجدر الإشارة إلى أن التصريح سيستمر من الساعة 19:00 بتوقيت موسكو في 2 يوليو حتى الساعة 07:00 بتوقيت موسكو يوم الاثنين 3 يوليو.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، إريك زمور، إن الاضطرابات التي تحدث في فرنسا يمكن اعتبارها مقدمة لحرب أهلية.

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وقال زمور لقناة “أوروبا -1” التلفزيونية: "الحرب الأهلية هي صدام بين السكان والسلطات، بالضبط ما يحدث الآن".

وأعرب عن رأي مفاده أن سبب ما يحدث هو سياسة الهجرة في فرنسا.

وأضاف المرشح الرئاسي الفرنسي السابق، أن الضغط المفرط يمارس على الشرطة.

باريس فرنسا

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