رسائل أمريكية خطيرة.. الكشف عن أسوأ مخاوف زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه يخشى أن يفقد دعم الحزبين من أمريكا، بعد ما أسماه “رسائل خطيرة قادمة من بعض الجمهوريين”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “لقد زارنا مايك بنس، وهو يدعم أوكرانيا. أولا وقبل كل شيء، كأمريكي، ثم كجمهوري. لدينا دعم من الحزبين. ومع ذلك، هناك رسائل مختلفة في دوائرهم فيما يتعلق بدعم أوكرانيا. هناك رسائل قادمة من بعض الجمهوريين، وأحيانا رسائل خطيرة، مفادها أنه قد يكون هناك دعم أقل”.

وقال زيلينسكي إنه “بغض النظر عمن سيفوز في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، فإن الحفاظ على دعم الحزبين هو "أهم شيء بالنسبة لأوكرانيا”.

وحسب “سي إن إن” قال زيلينسكي، عندما سئل عما إذا كان يخشى على حياته، إنه يعتقد أنه «حياة بوتين في خطر أكبر» بسبب العدد المتزايد من خصوم الرئيس الروسي الدوليين.